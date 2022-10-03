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    Yunanistan: Miçotakis - Erdoğan görüşmesine açığız

    Hükümet Sözcüsü Oikonomou, görüşme talebine olumlu yanıt vereceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:53
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    Yunanistan: Miçotakis - Erdoğan görüşmesine açığız

    Atina yönetimi, Ankara ile diyalog kurmanın yollarını arıyor.

    Türkiye'den daha önce yapılan birçok açıklamada, iki ülke arasındaki sorunların üçüncü taraf olmaksızın, doğrudan müzakerelerle çözülebileceği vurgulandı.

    Atina'dan Prag toplantısı açıklaması

    Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk liderler toplantısı, Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da 6-7 Ekim’de düzenlenecek.

    Yunan Hükümeti Sözcüsü Giannis Oikonomou, Türkiye'nin de davet edildiği zirveyle ilgili konuştu.

    "Yunan tarafı olumlu yanıt verecek"

    Oikonomou, Prag'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında görüşme olasılığını değerlendirdi.

    ERT'nin haberine göre, böyle bir görüşmeye açık olduklarını anlatan yetkili, şu şekilde konuştu:

    "Türk Cumhurbaşkanı, Yunanistan Başbakanı ile görüşmek isterse, Yunan tarafı olumlu yanıt verecek."

    Yunanistan: Miçotakis - Erdoğan görüşmesine açığız #1


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