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    Yunanistan Parlamentosu'nda silahlanmaya yönelik üç anlaşma onaylandı

    Yunanistan'da Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesine yönelik üç anlaşmayı mecliste onaylandı. Anlaşmaya göre, savaş uçağı, fırkateyn ve denizaltılarda kullanılmak üzere 44 torpido satın alınacak.
    • AA
    • 16.02.2022 - 00:31
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    Yunanistan Parlamentosu'nda silahlanmaya yönelik üç anlaşma onaylandı

    Yunanistan'da Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesine yönelik üç anlaşma mecliste kabul edildi.

    44 TORPİDO SATIN ALINACAK

    İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi (KINAL) ve Yunan Çözümü partilerinin desteğiyle onaylanan anlaşmalardan biri 6 Rafale tipi savaş uçağı, diğeri 3 Belharra tipi fırkateyn ve üçüncüsü denizaltılarda kullanılmak üzere 44 torpido satın almayı öngörüyor.

    Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümeti enflasyonun yükseldiği bir dönemde savunma harcamalarına yüksek bütçe ayırmakla eleştirerek, "Yunan vergi mükelleflerinin bir avrosu için bile açık çek vermeyeceğiz." diye konuştu.

    MİÇOTAKİS, YUNANİSTAN'IN SİLAH GÜCÜNÜ VE JEOPOLİTİK ÖNEMİNİ ARTTIRACAĞINI SÖYLEDİ

    Başbakan Kiryakos Miçotakis ise söz konusu anlaşmaların Yunanistan'ın silah gücünü ve jeopolitik önemini artıracağını ileri sürdü.

    Miçotakis Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, Fransa'dan alınacak Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

    Yunanistan Parlamentosu nda silahlanmaya yönelik üç anlaşma onaylandı #1


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