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    Yunanistan provokasyonlarına yenisini ekledi

    Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ziyaret ettiği Sakız Adası'ndan silahlı askerlerle çektirdiği fotoğrafları Twitter'da paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2022 - 17:24
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    Yunanistan provokasyonlarına yenisini ekledi

    Yunanistan'ın Ege provokasyonları bitmiyor.

    Uzun yıllara dayanan Türkiye-Yunanistan gerilimi, son dönemde Başbakan Kiriyakos Miçotakos'un ABD gezisi ile daha da tehlikeli bir boyuta ulaştı.

    Bölgedeki gerginliği her fırsatta yükselten Yunanistan bir provokasyona daha imza attı.

    Genel Kurmay Başkanı Floros Sakız Adası'nda

    Bu kez provokasyonun kahramanı Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros oldu.

    Yunan komutan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunan ancak buna rağmen yasadışı bir şekilde silahlandırılan adaları ziyaret etti.

    Adadaki karakolları teftiş eden Floros, daha sonra resmi Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı.

    Yunanistan provokasyonlarına yenisini ekledi #1

    Silahlı askerlerle fotoğraf paylaştı

    Sakız Adası'ndaki askeri gözetleme kulelerinin yakınında silahlı askerlerle fotoğraf çektiren Yunan komutan o kareleri Twitter hesabından paylaştı.

    Floros o karelere, "Göreve bağlılığınız ve kararlılığınız vatanın bütünlüğünü, saygınlığını ve onurunu garanti ediyor! Toplum rahat olabilir çünkü sizler buradasınız!" notunu düştü.

    Yunanistan provokasyonlarına yenisini ekledi #2

    Yunanistan provokasyonlarına yenisini ekledi #3

    Yunanistan provokasyonlarına yenisini ekledi #4


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