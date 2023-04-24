Yunanistan, Rum kesimi ve 8 ülkeyle hava tatbikatı düzenledi 4 Mayıs'ta sona erecek tatbikata ülkelerin katılım gösterdiği araçlar belli oldu. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, "Amacımız iş birliğini güçlendirmek" dedi.

AA

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 8 ülkenin katılımıyla hava tatbikatına imza attı.

Tatbikata ilişkin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yunanistan'dan hava tatbikatı kararı

Atina ve Rum kesiminin yanı sıra, ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Slovenya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Hindistan’ın tatbikata katıldığı belirtildi.

"Iniohos 2023" adlı tatbikata Andravida Hava Üssü ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda ülke katıldı

GKRY AW139 Helikopter ve İleri Hava Kontrolörü (JTAC), Fransa Rafale savaş uçağı, ABD F-16, MQ-9 Reaper ve JTAC, Hindistan ise SU-30 serisi savaş uçağı ile katıldı.

Ayrıca, Ürdün F-16 savaş uçağı, İspanya F-18 savaş uçağı, İtalya Tornado savaş uçağı, Suudi Arabistan F-15 savaş uçağı ve Slovenya PC-9Μ ve JTAC ile yer aldı.

"Amacımız iş birliğini güçlendirmek"

Açıklamada, söz konusu ülkeler arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi:

Tatbikat, Atina FIR Hattı'nın daha geniş bir alanında yapılacak. Katılımcı ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hava tatbikatı, 4 Mayıs Cuma günü sona erecek.