Yunanistan, Rum kesimi ve 8 ülkeyle hava tatbikatı düzenledi
AA

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 8 ülkenin katılımıyla hava tatbikatına imza attı.

Tatbikata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yunanistan'dan hava tatbikatı kararı

Atina ve Rum kesiminin yanı sıra, ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Slovenya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Hindistan’ın tatbikata katıldığı belirtildi.

"Iniohos 2023" adlı tatbikata Andravida Hava Üssü ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda ülke katıldı

GKRY AW139 Helikopter ve İleri Hava Kontrolörü (JTAC), Rafale savaş uçağı, ABD F-16, MQ-9 Reaper ve JTAC, Hindistan ise SU-30 serisi savaş uçağı ile katıldı.

Ayrıca, Ürdün F-16 savaş uçağı, İspanya F-18 savaş uçağı, İtalya Tornado savaş uçağı, Suudi Arabistan F-15 savaş uçağı ve Slovenya PC-9Μ ve JTAC ile yer aldı.

"Amacımız iş birliğini güçlendirmek"

Açıklamada, söz konusu ülkeler arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi:

Tatbikat, Atina FIR Hattı'nın daha geniş bir alanında yapılacak. Katılımcı ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hava tatbikatı, 4 Mayıs Cuma günü sona erecek.

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