Yunanistan: Rum kesimi ve Ürdün'le askeri iş birliğini artıracağız

Rum ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bir araya gelen Yunan Bakan, Doğu Akdeniz'de ortak hedefe sahip olduklarını söyledi. Panagiotopoulos, üç ülkenin askeri iş birliğine vurgu yaptı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Ürdün'den savunma bakanları bir araya geldi.

Rum kesimindeki toplantıda Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, üç ülke arasındaki güçlü bağların "ortak ilke ve değerlere" dayandığını söyledi.

"DOĞU AKDENİZ'DE ORTAK HEDEFİMİZ VAR"

Panagiotopoulos, ülkelerin askeri alanda iş birliğini artırması gerektiğini vurguladı. "Doğu Akdeniz'de istikrar, güvenlik ve refah ortamı ve koşulları oluşturmak için ortak bir vizyon ve hedefimiz var." diye konuştu.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bölgedeki tüm ülkelerle uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine dayalı iş birliği istediklerini belirten Yunan Bakan, "Üçlü iş birliğimizle silahlı kuvvetlerimizin birlikte çalışabilirliğini güçlendirmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.