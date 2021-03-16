Yunan Özel Kuvvetleri, adada atış eğitimi gerçekleştirerek, tansiyonu yükseltme çabalarını sürdürdü.

Geçtiğimiz ay Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisi, Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edilmişti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırmaya çalışan Atina, şimdi de Türkiye'ye sadece 7.5 kilometre uzaklıktaki Sakız Adası'nda tatbikat gerçekleştirdi.

SAKIZ ADASI'NDA ATIŞ YAPTILAR

Yunan Özel Kuvvetleri, gayri askeri statüdeki adada atış eğitimi yaptı. Belirlenen hedeflere ateş açıldı.

Tatbikat kapsamında kamufle olmaya çalışan bir Yunan askerinin de atış gerçekleştirdiği görüldü.

Yunanistan'ın da imzaladığı Lozan Antlaşması'na göre, Sakız Adası'ndaki bu gelişmenin ihlal olduğuna dikkat çekildi.

Yunanistan, Sakız Adası'nda tatbikat yaptı ViDEO

YUNANİSTAN'IN UZLAŞMAZ TAVRI

Türkiye ve Yunanistan, 25 Ocak'ta istişari görüşmeler kapsamında İstanbul'da bir araya gelmişti.

İki ülke arasındaki görüşmelerin yeni turu bugün Atina'da gerçekleştirilecek. Türkiye, görüşmeler öncesinde olduğu gibi masada da her fırsatta diplomasiden yana olduğunu dile getirirken, Ege ve Akdeniz'de gerilimin azaltılmasını istiyor.

Ancak Yunan tarafı, söz konusu bölgelerde ve yasa dışı bir şekilde silahlandırdığı adalarda takındığı tavırla normalleşme çabalarını göz ardı etmeyi sürdürüyor.

Atina'nın uygulamalarda olduğu gibi söylemlerde de uzlaşmaz tavrı, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin nükleer çalışmalarını ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a şikayet etmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı.