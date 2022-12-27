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    Yunanistan, silahlanmaya devam ediyor

    Yunanistan, silahlanmaya devam ediyor

    Yunanistan'ın yeni yılda alacağı milyonlarca euroluk savunma harcamalarının arasında Meriç Nehri ve adalara konuşlandırılacak korvet ve füze sistemleri de yer alıyor..
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 20:04
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    Yunanistan, Ege Denizi'nde suları ısıtıyor..

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Ülkemizin kara sularını 12 mile çıkarma kararı almasını kimse engelleyemez." ifadeleriyle başlayan gerginlik, zaman içerisinde atılan adımlarla daha da büyüdü.

    Türkiye'nin 12 mil uyarısına meydan okurcasına, silahlandırılmaması gereken Doğu Ege Adalarını silahlandıran Yunanistan, bir de üzerine tatbikat düzenlemişti.

    Yeni yılda da silahlanmaya devam edecek

    Ege'de bitmeyen gerginliği artırma peşinde olan Atina yönetimi, askeri alandaki yüksek maliyetli harcamalarını ekonomik gerileme ve yükselen enerji fiyatlarına rağmen sürdürüyor.

    Temmuz 2019 tarihinden bu yana silahlanmaya hız veren Yunanistan, 2023'te de silahlanmaya devam edecek.

    4 yeni korvet

    2023'te alınacak silahlar arasında 4 yeni korvet bulunuyor.

    İtalya ve Fransa'nın tekliflerini değerlendiren Yunanistan'ın ödeyeceği tutarın ise 1,5 milyon eurodan fazla olacağı tahmin ediliyor.

    Füze sistemleri alacak

    Atina'nın bir diğer projesi ise İsrail'den alacağı Spike NLOS füze sistemleri..

    İsrail'den 34 füze sistemi alacak olan Yunanistan, bunlardan 17 tanesini silahsız statüdeki Ege Denizi'ndeki adalara ve Meriç Nehri kenarlarındaki Türk-Yunan sınırındaki birliklere konuşlandırılacak..

    Yunanistan, silahlanmaya devam ediyor #1


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