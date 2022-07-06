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    Yunanistan, Sisam Adası'nda tatbikat yaptı

    Yunanistan, Sisam Adası'nda tatbikat yaptı

    Yunan kuvvetleri, Türkiye'ye yakın mesafedeki adada eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 11:12
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    Ege'de hak iddia eden ve uluslararası hukuku ihlal ederek bölgedeki adaları silahlandıran Yunanistan, provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Yunan güçleri, Kuşadası'na 22 kilometre uzaklıktaki Sisam Adası'na çıkarma yaparak askeri tatbikat düzenledi.

    Tatbikata zırhlı araçların katıldığı ve belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirildiği görüldü.

    Sisam'da tatbikat

    Yunan basınında tatbikatla ilgili yer alan haberlerde, "Türkiye'nin adaların silahsızlandırılması gerektiğini savunduğu, Yunanistan'ın ise askeri varlığını gösterdiği" belirtildi.

    Sisam'daki eğitim tatbikatında gerçekçi savaş koşulları canlandırıldı.

    Yunanistan, Sisam Adası'nda tatbikat yaptı ViDEO

    Türkiye'den Atina'ya uyarı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü’nde yaptığı açıklamada, Atina yönetimine uyarıda bulunmuştu.

    Erdoğan, "Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." demişti.

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