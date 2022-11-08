Yunanistan, sismik araştırma için Navtex yayınladı

Miçotakis'in ExxonMobil'in araştırmalara başlayacağını açıklamasının ardından Yunan Deniz Kuvvetleri bildiride bulundu. Deniz derinliği nedeniyle sondaj maliyetinin yüksek olabileceği konuşuluyor.

Atina yönetimi, İyon Denizi ve Girit Adası bölgesiyle ilgili dikkat çeken bir adım attı.

Söz konusu bölgenin batısı ile güneybatısında sismik araştırma yapılmak üzere Navtex yayınlandı.

İyon Denizi ve Girit'in çevresinde araştırma yapılacak

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Hidrografi Dairesi'nin yayınladığı Navtex'te, İyon Denizi ve Girit'in batısı ile güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı kaydedildi.

SANCO SWIFT isimli gemi ile yapılacak sismik araştırmalar için yayınlanan Navtex'in, 8 Kasım'dan itibaren geçerli olduğu belirtildi. Araştırmanın bitiş süresi belirtilmedi.

Keşif sondaj maliyeti yüksek olabilir

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit'in batısı ve güneybatısındaki bölgelerde deniz derinliğinin fazla olması sebebiyle keşif sondaj maliyetinin yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

AA'nın aktardığına göre, yapılacak sismik araştırmanın, hangi bölgelerde keşif sondajı yapılması gerektiği hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Miçotakis: ExxonMobil araştırmalara başlayacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün ANT 1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısında bulunan iki parselde ExxonMobil tarafından sismik araştırmalara başlanacağını bildirmişti.