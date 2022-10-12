Yunanistan, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili şartların kaldırılmasını konuşuyor

F-16 tedarikinin kısıtlanmasına yönelik maddeler, düzenlemeden çıkarıldı. Yunan gazeteleri, "Kısıtlamalar kaldırıldı, Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı" diye yazdı.

ABD'den F-16 savaş uçakları tedarik etmek isteyen Türkiye, New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen’ın engelleme girişimleriyle karşılaştı.

Menendez ve van Hollen'in sunduğu eklemeler arasında bulunan "F-16'larla Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmemeliler" şeklindeki madde tasarıdan çıkarıldı.

Yunan basını: F-16'nın Türkiye'ye satışına yeşil ışık

Gelişme, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Washington'ın, Türkiye'ye F-16 satışının kapısını araladığı belirtildi.

"ABD fiyaskosu: Senato, F-16'yı Türkiye'ye satmak için 'yeşil ışık' yaktı" başlığını kullanan "ieidiseis.gr" isimli internet sitesi, "Senato ayrıca, F-16'nın Türkiye'ye satışı için 'Yunan şartını' da kaldırdı." diye yazdı.

ERT: F-16 için koşullar değiştirildi

ERT televizyonu, Menendez'in F-16 satışı koşullarındaki değişikliğinin savunma bütçesinin (NDAA) meclis versiyonuna dahil edilmediğini duyurdu.

Geniş konsensüs sağlamayan tüm değişikliklerin kaldırıldığı ve Senato Savunma İşleri Komitesi Başkanı tarafından yeni bir metin hazırlandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak, "Savunma bütçesinin nihai metni, iki Senato ve Temsilciler Meclisi arasındaki müzakerelerin ardından kararlaştırılacak." denildi.

"Senato, kısıtlamaları kaldırdı"

"Dikaiologitika.gr" sitesinde yer alan haberde, "Senato, F16'nın Türkiye'ye satışına ilişkin kısıtlamaları kaldırdı." denildi.

ABD Senatosu'nun, F-16'ların Türkiye'ye satışını sınırlayan iki koşula izin vermediğine ve Türkiye'ye satış konusunda yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında yaptığı açıklamada, iki ABD senatöründen F-16 savaş uçağı tedarikine ilişkin 'olumlu mesajlar' aldığını söyledi." bilgisi aktarıldı.

"Şartlardan biri, Yunan hava sahasının ihlal edilmemesiyle ilgiliydi"

Senato'nun, savaş jetlerinin Türkiye'ye satışına ilişkin kısıtlamalara son verdiğini yazan "onalert.gr, "İki koşul, Türkiye'nin jetleri Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanmaması ve satışın ABD'nin ulusal çıkarına olmasıydı." notunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bazı ABD'li senatörlerin, F-16 Blok 70'in belirli koşullar altında Türkiye'ye satışını engellemeye yönelik bazı maddeler sunduğu anımsatıldı.

"Türkiye'ye satışı kısıtlayan tasarı kalmadı"

Söz konusu maddelerin, 2023 ABD Savunma Bakanlığı Bütçe Yasası'na (NDAA) eklenmesinin amaçlandığına işaret edildi.

Haberde, "Ancak ABD senatörleri tarafından hazırlanan değişiklikler, Senato versiyonundan çıkarıldı. Böylece ABD Senatosu'nda F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan bir yasa tasarısı kalmadı." vurgusu yapıldı.