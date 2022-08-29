Yunanistan: Türkiye'ye karşı müttefiklerimizi harekete geçirebiliriz

Yunan sözcü Oikonomou, gerilimi körükleyecek ifadeler kullandı. Yunanistan'ın, müttefik desteğine sahip olduğunu belirten sözcü, "Meydan okumaları caydırabiliriz" dedi.

Atina yönetimi, Türkiye'yi hedef alan bir açıklamaya daha imza attı.

Yunan hükümet sözcüsü Ioannis Oikonomou, Türkiye'nin "artan provokasyonlarını caydırmak için" müttefiklerini ve uluslararası hukukun gücünü "harekete geçirebileceklerini" savundu.

Atina'dan iddialı açıklama: Etkili bir şekilde caydırabiliriz

Oikonomou, düzenlediği basın toplantısında, "Müttefiklerimiz bizim yanımızda, hakikat bizim yanımızda. Haklı taleplerimize yönelik meydan okumaları etkili bir şekilde caydırabiliriz." sözlerini sarf etti.

"Ayak izlerimiz güçlendi"

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin kaynağı olan ülkesini “istikrar gücü” olarak nitelendiren Oikonomou, "İkili ilişkilerimiz ve anlaşmalarımız her yerde ayak izimizi güçlendirdi." iddiasında bulundu.

Oikonomou, "son dönemde Türkiye'nin Atina'ya karşı tutumunun kötüleştiği" şeklindeki görüşlerini paylaştı.

"Panikte değiliz, tetikte olmalıyız"

"Yunanistan'ın Türk tehditlerine karşı etkili caydırıcıları var" başlığıyla haberi aktaran Kathimerini'ye göre, aynı sözcü, "çok dikkatli gözlem yaptıklarını, panikte olmadıklarını ve tetikte olmaları" gerektiğini de anlattı.

Hükümet Sözcüsü Oikonomou, "Yunan diplomasisi, ulusun dünya genelindeki pozisyonlarına destek sağlamayı başardı: Avrupa Birliği'nde, ABD'de ve müttefiklerimizde." ifadelerini kullandı.