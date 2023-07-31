Yunanistan, Türkiye'yle göç konusunda iş birliği yapmak istiyor Atina'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kilit konumda olduğu belirtildi. Göçmen hareketliliğinde Ankara ile ortaklık kurulmasına ilişkin beklenti dile getirildi.

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Sınırlarından göçmen geçişini durdurmak isteyen Atina, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit inşa etmeye karar verdi.

Denizlerde göç trafiğiyle karşılaşmaya devam eden Yunanistan, içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu arıyor.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitrios Kairidis, Türkiye ile göç konusunda birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

Atina'da göçle mücadele arayışları

Söz konusu meselenin küresel bir sorun olduğunu söyleyen Kairidis, bunun üstesinden yalnızca uluslararası iş birliği yaparak gelebileceklerini belirtti.

Kairidis, turist ve yangınla mücadele sezonunu fırsat bilen kaçakçıların, bazı Yunan adalarına "çıkarma" yapma planından haberdar olduklarını dile getirdi.

Türkiye'yle iş birliği istiyorlar

Avrupa Birliği'nin "saflıktan" vazgeçip iş birliği yapması gerektiğine inandığını belirten Yunan Bakan, şöyle konuştu:

Kilit ülke olması nedeniyle Türkiye ile göç konusunda iş birliği arayışındayız.

Dimitrios Kairidis, Yunan halkının Yeni Demokrasi Partisi'ne ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'e duyduğu "büyük güvenin ağır bir sorumluluk" olduğunu sözlerine ekledi.