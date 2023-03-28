Yunanistan: Türkiye'yle ilerleme kaydettik Yunan yetkili Frangoyannis, pozitif gündemin konularında kaydedilen mesafeye değindi. Frangoyannis, iki ülke iş dünyası arasında iş birliğine yönelik adımlar atıldığını söyledi.

AA

Atina yönetimi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım elini uzattı.

Yunanistan, hem arama kurtarma ekipleriyle hem de insani yardımlarla destek sağladı.

Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Türkiye ile başlayan yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Türkiye ile yeni dönem mesajı

Frangoyannis, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı ve bu toplantı vesilesiyle Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Neredeyse tüm konularda ilerleme kaydedildi"

Ankara'daki temaslarının verimli geçtiğini belirten Frangoyannis, şöyle konuştu:

Pozitif gündemin neredeyse tüm konularında ilerleme kaydedildiğini büyük bir memnuniyetle gördük.

Birçok alanda yatırım hazırlıkları var

Frangoyannis, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile bu kurumun Yunanistan'daki karşılığı olan Yunanistan Yatırım (Enterprise Greece) arasında mutabakat zaptı imzalanması için görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

Yunanistan Sanayi Genel Sekreterliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında da mutabakat zaptı için hazırlıkların sonuçlandığını kaydeden Frangoyannis, turizm, ticaret, teknoloji, iletişim, ulaşım gibi birçok alanda heyetlerin çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

İş dünyası arasında ortaklık adımları

Frangoyannis, pozitif gündem çerçevesinde, iki ülke iş dünyası arasında iş birliğine yönelik adımlar atıldığını; tarımsal kalkınma, spor, çevre gibi konularda da iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Yunan mevkidaşı Frangoyannis ile 22 Mart'ta Ankara'da çalışma toplantısı düzenlemişti.

Pozitif Gündem girişiminin 4. toplantısı olan bu görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanlığı toplantıya ilişkin ortak açıklamayı paylaşmıştı.

Açıklamada, bir sonraki üst düzey toplantı sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için çerçeve oluşturulduğu bildirilmişti.