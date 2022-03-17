Yunanistan, Ukrayna'ya ek silah yardımına onay vermiyor

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın Ukrayna'ya kendi Silahlı Kuvvetlerinden daha fazla silah desteği veremeyeceği Kiev'e iletildi.

Yunanistan'ın, Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği ileri sürüldü.

YUNANİSTAN'DAN OLUMLU YANIT ALAMADI

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırdı ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamadı.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE GÖNDERİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı belirtilen haberde, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunuldu.