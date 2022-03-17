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- Yunanistan, Ukrayna'ya ek silah yardımına onay vermiyor
Yunanistan, Ukrayna'ya ek silah yardımına onay vermiyor
Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın Ukrayna'ya kendi Silahlı Kuvvetlerinden daha fazla silah desteği veremeyeceği Kiev'e iletildi.
- AA
- 17.03.2022 - 21:51
Yunanistan'ın, Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği ileri sürüldü.
YUNANİSTAN'DAN OLUMLU YANIT ALAMADI
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırdı ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamadı.
SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE GÖNDERİLDİĞİ BELİRTİLDİ
Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı belirtilen haberde, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunuldu.