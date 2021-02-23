Yunanistan ve BAE, savunmadaki iş birliğini derinleştirmek istiyor

Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, BAE'yi ziyaretinde savunma alanındaki ortaklığı geliştirme konusunu masaya yatırdı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Panagiotopoulos'a, Yunan Savunma Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros eşlik etti.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de "Mavi Vatan 2021" tatbikatına hazırlandığı bir dönemde, BAE'ye yapılan ziyaret dikkat çekti.

ATİNA VE BAE'DEN SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yunan bakan, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmed Al Bowardi ile görüşmesinde iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini geliştirme konusunu ele aldığını belirtti.

Panagiotopoulos, daha sonra IDEX 2021 uluslararası savunma etkinlikleri kapsamında Zayed Limanı'nı ve Yunan fırkateyni 'Hydra'yı ziyaret etti.

"GÖRÜŞME ÇOK YAPICIYDI"

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile de görüşen Panagiotopoulos'un, "bölgedeki jeopolitik gelişmeleri ve savunmada ikili ilişkileri ilerletmenin yollarını tartıştığı" kaydedildi.

Panagiotopoulos, Atina'nın BAE ile stratejik ilişkisinin "daha geniş bölgede güvenliği ve istikrarı teşvik ettiğini" savundu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Yunan bakan, "Nahyan ile görüşme çok yapıcıydı." dedi.