Yunanistan ve Kırgızistan'dan Türkiye için aşı kartı ve PCR testi kararı

Yunanistan ve Kırgızistan, Türkiye'den yapılan uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı.

"Aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur"

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.