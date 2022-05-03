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    Yunanistan ve Kırgızistan'dan Türkiye için aşı kartı ve PCR testi kararı

    Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın kısıtlamaları kaldırdığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 06:04
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    Yunanistan ve Kırgızistan'dan Türkiye için aşı kartı ve PCR testi kararı

    Yunanistan ve Kırgızistan, Türkiye'den yapılan uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı.

    "Aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur"

    THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

    Yunanistan ve Kırgızistan dan Türkiye için aşı kartı ve PCR testi kararı #1


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