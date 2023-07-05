Yunanistan, yakıt ikmali yapabilecek ANKA-3'ü konuşuyor: Mobil radar kurmalıyız Türkiye'nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ANKA-3'ün yakıt ikmali gerçekleştirebilme özelliği, Atina'nın gündemine oturdu. İnsansız savaş uçağına karşı adım atılması için çağrı yapıldı.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA-3, geçtiğimiz nisan ayında ilk kez piste çıktı.

Uçak, düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Görünmeden yakıt ikmali yapacak

Yunanistan basınından Penta Postagma, ANKA-3'ün, Türkiye'nin ilk tanker İHA'sı olarak kullanılacağını belirtirken, radardan kaçabilme yeteneği sayesinde görünmeden yakıt ikmali yapabileceğine işaret etti.

"Türkler, ANKA-3 İHA'sını havada yakıt ikmal uçağı olarak kullanmayı planlıyor." ifadesi kullanılan haberde, bu gelişmenin ardından Ege'de nelerin değişeceği ve Yunanistan'ın ne şekilde karşılık vermesi gerektiği ele alındı.

Bu alanda çalışan ülke sayısı çok az

Söz konusu insansız savaş uçağının tasarım özelliklerinin, radar görünürlüğünü en aza indirdiği bilgisine vurgu yapılarak şöyle denildi:

Bu, cephe hattı önü gibi son derece tehlikeli alanlarda bile savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmanın yolunu açıyor. Dünyada insansız hava araçlarının 'tanker uçağı' olarak kullanılması konusunda çalışmalarını sürdüren ülke sayısı çok az.



Düşük radar kesitine sahip tanker drone'lar, sadece insansız savaş uçakları için değil, 4.5 veya 5'inci nesil olarak adlandırılan oldukça gelişmiş savaş uçakları için de değerli.

Bu gelişmenin, teorik olarak Ege'nin ortasında bile, Türk F-16 savaş uçaklarının güvenlik koşulları altında yakıt ikmali yapmasının yolunu açacağı belirtildi.

Yunanistan'a tavsiye: Mobil radarlar kurmalı

ANKA-3'e karşı Atina yönetiminin ne yapması gerektiğine de haberde yer verildi: