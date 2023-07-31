Yunanistan, yanlışlıkla gizli askeri tesisleri paylaştı Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias'ın incelediği harita, sansür uygulanmadan paylaşıldı. Hatayı fark eden Yunan yetkililer, düzeltme yapmaya çalıştı ancak fotoğrafın yayılmasına engel olamadılar.

ensonhaber.com

Yunanistan, hem anakarada hem de adalarda günlerdir süren yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Yangınlar sonucu Yunan ordusuna ait bir cephanelikte patlamalar yaşandı.

Patlamalar sonrası Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, cephane, patlayıcı ve akaryakıt depoları gibi alanların güvenliğine ilişkin olağanüstü denetim ve değerlendirmelerine başladı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan sansürsüz paylaşım

Hardalias, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulundu.

Bakanlığın internet sitesinde gerçekleştirilen temaslar hakkında paylaşılan basın açıklamasında 29 fotoğrafa yer verildi. Fotoğraflar arasındaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

Gizli askeri tesislerin olduğu harita da diğer fotoğraflarla yanlışlıkla paylaşıldı. Haritanın adalardaki üslerle ilgili olduğu konuşuluyor.

Silip tekrar paylaştılar

Hata sonradan fark edilerek, söz konusu harita sansürlendi ve yeniden paylaşıldı. Bakan Yardımcısı Hardalias'ın, dikkatli bir şekilde haritayı incelediği görülüyor.

Yakıt depolarını gösteriyor

Yunan basını, kaldırılan fotoğraf için "Silahlı kuvvetlerin yakıt depolarını gösteriyor." diye yazdı.

Hardalias'ın ziyaretine ilişkin basın bültenini paylaşan yetkilinin, "tehlikeli hatayı" telafi etmek için çabaladığı belirtildi.