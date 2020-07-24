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    Yunanistan yasta

    Yunanistan yasta

    Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınmasının ardından Yunanistan yas ilan ederek bayraklarını yarıya indirdi. Kiliselerden çan sesleri yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 13:49
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    Yunanistan yasta

    Danıştay kararının ardından Ayasofya Camii'nde ilk namaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti.

    86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii'nin tarihi gününde Yunanistan yasa boğuldu.

    HÜZÜN ÇANLARI ÇALDILAR

    İlk namazın kılınmasının ardından yas ilan edilen Yunanistan'da kilise önlerindeki bayraklar yarıya indirilerek, hüzün çanları çalındı.

    Yunanistan yasta VİDEO

    YUNAN'IN KARA GÜNÜ

    Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

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