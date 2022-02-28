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    Yunanistan: Yunanlılar Rus bombardımanı sonucu öldü, kanıtımız var

    Yunanistan, Yunan asıllı Ukrayna vatandaşlarının ölümüne neden olan bombalamaların, Rusya tarafından yapıldığına dair kanıt bulunduğunu kaydetti.
    • AA
    • 28.02.2022 - 02:00
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 02:31
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    Yunanistan: Yunanlılar Rus bombardımanı sonucu öldü, kanıtımız var

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, SKI TV'ye verdiği röportajda, Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'da içlerinde 10 Yunan asıllı kişinin de bulunduğu sivillerin ölümüne neden olan Rus saldırılarını şiddetle kınadığını aktardı.

    "RUS BOMBARDIMANI SONUCU ÖLDÜLER"

    Sartana köyünde Yunan asıllı 6 kişinin ölümüne yol açan saldırı için “Şunu vurgulayayım ki bu 6 kişi, Rus uçaklarının hava bombardımanı sonucu öldü.” diye konuştu.

    Sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Papaioannou, Yunan asıllı kişilerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin “Bunu söylediğim için üzgünüm ama Rusya Büyükelçiliğinin söyledikleri yalan haberdir. Kanıtlarımız var.” ifadelerini kullandı.

    RUSYA İDDİLARI YALANLADI

    Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, sosyal medyada 26 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, Rusya'nın yerleşim alanları ve köyleri bombalamadığını ileri sürerek “Sartana köyü ve civarında Rus Hava Kuvvetleri bugün operasyon yapmadı.” açıklamasına yer vermişti.

    Yunanistan: Yunanlılar Rus bombardımanı sonucu öldü, kanıtımız var #1


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