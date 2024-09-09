Yunanistan'a gidecek turistlere ek vergi ve ücretler geliyor Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, aşırı turizmi önlemek amacıyla yeni tedbirler alacaklarını açıkladı. Miçotakis, adalara gelen tüm yolculardan ek ücret alınacağını ve konaklama vergilerinin artırılacağını da söyledi.

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Haber Merkezi

Türklerin akın akın gittiği Yunanistan'da ucuzluk dönemi sona eriyor.

Yunanistan'da tatil daha pahalı hale gelecek.

Yunanistan, artan turizm baskısıyla başa çıkmak için radikal bir adım atıyor.

TURİSTLERE EK VERGİ GELİYOR

Başbakan Miçotakis'in açıkladığı yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle popüler adalar daha pahalı hale gelecek.

AŞIRI KALABALIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bu sayede hem turizm gelirleri artırılacak hem de aşırı kalabalıklığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu önlemler, kruvaziyer yolcularından alınacak ek ücretler ve konaklama vergilerinin artırılması gibi adımları içeriyor.

"AŞIRI TURİZM"DEN ENDİŞE

Ülkeye pandemi sonrası dönemde rekor sayıda ziyaretçi gelmeye devam ediyor.

Yunanistan 2023 yılında 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında ziyaretçi sayısı yüzde 16 artışla 11,6 milyona ulaştı.

Ekonomiye yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunan turizm sektörü ülke için hayati önem taşıyor.

Mitsotakis yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın bazı bölgelerinin “aşırı turizm” sorunuyla karşı karşıya olduğu yönündeki endişelerini yineledi.

ALINACAK ÖNLEMLER

Miçotakis dün Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı yıllık konuşmada, hükümetin yılın belirli aylarında kruvaziyer yolcularının akınından “çok endişe duyduğunu” ve ücret almaya başlayacağını söyledi.

POPÜLER ADALARDAN DAHA FAZLA PARA ALINACAK

Ayrıca düzenlemeye göre, iklim kriziyle bağlantılı olarak konaklama vergisi de artırılacak. Diğer yandan Yunan limanlarına gelen tüm yolcular ek ücret ödeyecek.

Bu ücret popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos'ta daha fazla olacak. Nisan-Ekim döneminde alınan konaklama vergisi de artırılacak.

Ülke ayrıca “Altın Vize” olarak adlandırılan programda da değişikliğe gidiyor. Daha önce yabancıların sınırsız oturum vizesi alabilmeleri için mülk satın almaları gerekiyordu.

Yeni düzenlemeye göre bu vizeyi almak isteyenlerin yerel girişimlere en az 250 bin euro yatırması gerekecek.

KISA SÜRELİ KİRALAMAYA YASAK GELİYOR

Mitsotakis ayrıca Atina'nın üç ana bölgesinde en az bir yıl süreyle kısa dönem kiralamaları yasaklayacaklarını söyledi.

Kira sözleşmelerini kısa vadeden uzun vadeye çeviren mülk sahiplerinin üç yıl boyunca kira vergisi ödemek zorunda kalmayacağını ve evlerini piyasadan uzak tutmak yerine kiralamaya karar veren mülk sahiplerinin de kira vergisi ödemeyeceğini söyledi.

Tatil amaçlı kiralamalar 2019'dan 2023'e kadar yıllık ortalama yüzde 28 artmıştı. Ancak kısa dönemli kiralamalar ülkedeki konut krizini körüklüyor.

Bu durum, yüksek tüketici fiyatlarıyla birlikte son dönemdeki siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.