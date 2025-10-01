Yunanistan’da 13 saatlik çalışmaya karşı genel grev

Yunanistan’da, hükümetin işçileri günde 13 saate kadar çalıştırmaya imkan tanıyan yasa tasarısına karşı 24 saatlik genel grev düzenlendi. Grev, memurlar ve özel sektör çalışanlarını temsil eden sendikaların çağrısıyla başlatıldı.

KAMU HİZMETLERİNDE AKSAMALAR

Grev nedeniyle okullar, adliyeler, kamu hastaneleri ve belediyeler dahil çok sayıda kamu hizmeti aksadı. Feribot ve tren seferleri durdurulurken otobüs, metro, tramvay ve troleybüs seferleri de azaltıldı.

SENDİKALAR: 13 SAATLİK VARDİYAYA HAYIR

Yunanistan İşçileri Genel Konfederasyonu (GSEE), yasa tasarısının işçiler üzerindeki baskıyı artıracağını savunarak, “13 saatlik vardiyaya hayır diyoruz. Tükenmişlik gelişme değildir, insan tahammülünün sınırları vardır” açıklamasını yaptı. Tasarının işçilerin sağlığı ve güvenliğini tehlikeye attığı, mesleki ve kişisel yaşam dengesini bozduğu belirtildi.

HÜKÜMET: ESNEK ÇALIŞMA FIRSATI SAĞLIYORUZ

Yunanistan hükümeti ise tasarının işçilere fayda sağlayacağını belirtti. Yılda yalnızca 37 güne kadar geçerli olacak uygulama ile işçilere yüzde 40 fazla mesai ücreti imkanı sunulacağı vurgulandı. Başbakan Kyriakos Miçotakis, “Hem işverene hem de çalışana seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Bu neden topluma aykırı olsun ki?” ifadelerini kullandı.

Önerilen yasa tasarısı, işverenlere kısa süreli işe alımlarda daha fazla esneklik sağlarken, özel sektörde yıllık izin kurallarında da değişiklikler içeriyor. Tasarının bu ay parlamentoya sunulması öngörülüyor.