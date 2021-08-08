Yunanistan'da orman yangınları, birçok noktada 10 gündür devam ediyor.

Yangınların büyük bölümü, tüm çabalara rağmen henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

İçerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlendi.

YERLEŞİM BİRİMLERİ BOŞALTILDI

Ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Eğriboz ve Mora’da kontrol altına alınamayan yangılar nedeniyle yüzlerce köy ve yerleşim birimi boşaltıldı. Enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik verilemeyen birçok bölgede iletişim sorunları yaşandı.

Yunanistan'da 500 bin dönümlük alan kül oldu ViDEO

FERİBOT VE TEKNELERLE YANGINDAN KAÇIŞ

Eğriboz’un kuzeyinde 6 gündür devam eden yangının yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstiea bölgelerine yaklaşması üzerine evlerini terk ederek Ayos Nikolas sahilinde toplanan çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi, gece saatlerinde feribot ve teknelerle tahliye edildi.

Yangın bölgelerinden uzaklaştırılanlar, güvenli bölgelerdeki otellere ve belediyelere ait tesislere yerleştirildi, bir bölümü ise yolcu gemileriyle İskados Adası'na (Skiathos) sevk edildi.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Yunan basınındaki haberlerde, evlerini terk etmeyen bazı vatandaşların ise alevlerin sardığı köylerinde kalarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı aktarıldı.

İstiea bölgesindeki yerleşim birimlerinden televizyonlardaki canlı yayınlara bağlananlar, evlerinin yandığını belirterek yetkililere "acil yardım" çağrısında bulundu.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Kokkalas, Eğriboz’da 6 gündür devam eden yangınlarda kıyı şeridinde mahsur kalan 2 binin üzerinde kişinin sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı.

Eğriboz Otelciler Birliği Başkanı Miltos Helmis, yangın nedeniyle turistlerin Eğriboz’u terk ettiğini, çok sayıda rezervasyonun da iptal edildiğini belirtti.

ALEVLER YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Mora’nın İlia ve Messinia bölgelerindeki yangınların ise tüm çabalara rağmen yayılmaya devam ettiği, yangının tehdit ettiği en az 12 köyün boşaltıldığı kaydedildi.

İtfaiye yetkilileri, İlia ilinde birçok noktada yeniden alevlenen yangının Nemuto bölgesinde yoğunlaştığını, alevlerin Antik Olimpia kentine ulaşmasını engellemek için karadan ve havadan müdahale edildiğini söyledi.

YANGIN ATTİKA, MORA VE EĞRİBOZ'DA ETKİLİ

Başkent Atina’ya 20 kilometre uzaklıktaki Varipombi bölgesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alınmasına rağmen yer yer yeniden alevlenmeler yaşandığı, tedbir amaçlı olarak bölgede konuşlandırılan çok sayıda itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, ülke genelinde 55’ten fazla yangınla mücadele edildiği, en büyüklerinin Attika, Mora ve Eğriboz’da bulunduğu bilgisini verdi.

Ülkedeki tüm itfaiye güçlerinin bütün imkanlarıyla görev başında olduğunu vurgulayan Hardalias, yangınları söndürme çalışmalarında çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra Mısır, Kuveyt ve Katar’dan gelen itfaiyecilerin de yer aldığını aktardı.

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele FOTO GALERi

"AĞUSTOS KABUS OLDU: İKLİM KRİZİ KARŞIMIZDA"

Yunanistan Deprem Planlama ve Korunma Kurumu Başkanı Efthimis Lekkas, Yunan özel Sky televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ülkede son günlerde birçok noktada çıkan orman yangınların büyük bir doğa felaketine neden olduğunu dile getiren Lekkas, son 10 günde en az 500 bin dönüm ormanlık arazi ve tarım alanının kül olduğunu belirtti.

Lekkas, Akdeniz bölgesinde son yıllarda etkili olan aşırı sıcaklar ve sert rüzgarlar sebebiyle ağustosun bir "kabus" ayı olacağını ifade ederek, "Sonraki gün çok fazla zor olacak. İklim krizi karşımızda." dedi.