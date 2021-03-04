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    Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem

    Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 22:04
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 22:34
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    Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem

    Yunanistan’da dün meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından, artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

    5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Larisa kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

    Ayrıca AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 21.38'de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

    Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem #1

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