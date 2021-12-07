Yunanistan'da Aleksandros Grigoropulos'u anma yürüyüşü olaylı geçti

Atina'da 2008'de polis kurşunuyla ölen 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos olaylı şekilde anıldı. Yunan polisi eylemcilere sert müdahale etti.

Yunanistan'da 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un ölüm yıl dönümünde Atina'da yürüyüş düzenlendi.

Ancak Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde düzenlenen yürüyüş kısa sürede yerini olaylara bıraktı.

BAZI EYLEMCİLER GÖZALTINA ALINDI

Semtte toplanan yüzleri maskeli kişi, polise taş ve molotofkokteyli attı. Yunan polisi eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı eylemciler gözaltına alındı.

SELANİK'TE DE ANMA GÜNÜ OLAYLI GEÇTİ

Gösteriler nedeniyle 4 bin polis görevlendirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Selanik'te de Grigoropulos'u anma eylemi yine olaylı geçti.