Yunanistan'da aşısızlara getirilen ceza, randevu taleplerini artırdı

Yunanistan'da koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere para cezası verilmesine ilişkin kararın ardından aşı randevularının, 24 saat içinde yaklaşık yedi katına çıktığı bildirildi.

Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, 60 yaş üstü aşısız kişilere aylık 100 euro para cezası kesilmesine ilişkin kararın ardından ilk doz aşı için başvuruda bulunanların sayısında görülen artışa dikkati çekti.

RANDEVULARDA ARTIŞ

Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

AYLIK 100 EURO CEZA KESİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 euro ceza kesileceğini duyurmuştu.

60 YAŞ ÜSTÜNDE AŞILAMA ORANI YÜZDE 83

Yunanistan'da 60 yaş üstünde Kovid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.