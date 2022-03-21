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    Yunanistan'da askeri tatbikat düzenlenecek

    Çeşitli ülkelerin katılımıyla Yunanistan kıyıları ve Akdeniz üzerinde tatbikat gerçekleştirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 09:46
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    Yunanistan'da askeri tatbikat düzenlenecek

    Yunanistan, 12 gün sürecek tatbikata ev sahipliği yapacak.

    Tatbikat, karadan havaya füzeli saldırılardan kaçınma, karadaki hedeflere saldırı, arama ve kurtarma, havadaki hedefleri koruma veya onlara saldırma gibi çeşitli senaryoları içerecek.

    TATBİKATA KİMLER KATILACAK

    Yunanistan basınından Greek City Times'ın haberine göre, tatbikata ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Slovenya, Avusturya ve İsrail katılacak.

    8 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

    28 Mart'ta başlayacak tatbikatın 8 Nisan'da sona ermesi bekleniyor. Mısır, Arnavutluk, Avusturya, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık, Hindistan, Kuveyt, Hırvatistan, Fas ve Suudi Arabistan'dan gözlemciler tatbikatı izleyecek.

    YUNANİSTAN KIYILARI, AKDENİZ...

    Söz konusu askeri tatbikatın Yunanistan kıyıları ve Akdeniz üzerinde icra edileceği kaydedildi.

    Yunanistan da askeri tatbikat düzenlenecek #1


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