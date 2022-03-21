Yunanistan'da askeri tatbikat düzenlenecek

Çeşitli ülkelerin katılımıyla Yunanistan kıyıları ve Akdeniz üzerinde tatbikat gerçekleştirilecek.

Yunanistan, 12 gün sürecek tatbikata ev sahipliği yapacak.

Tatbikat, karadan havaya füzeli saldırılardan kaçınma, karadaki hedeflere saldırı, arama ve kurtarma, havadaki hedefleri koruma veya onlara saldırma gibi çeşitli senaryoları içerecek.

TATBİKATA KİMLER KATILACAK

Yunanistan basınından Greek City Times'ın haberine göre, tatbikata ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Slovenya, Avusturya ve İsrail katılacak.

8 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

28 Mart'ta başlayacak tatbikatın 8 Nisan'da sona ermesi bekleniyor. Mısır, Arnavutluk, Avusturya, Kuzey Makedonya, Birleşik Krallık, Hindistan, Kuveyt, Hırvatistan, Fas ve Suudi Arabistan'dan gözlemciler tatbikatı izleyecek.

YUNANİSTAN KIYILARI, AKDENİZ...

Söz konusu askeri tatbikatın Yunanistan kıyıları ve Akdeniz üzerinde icra edileceği kaydedildi.