Yunanistan'da başlayan orman yangını tatil beldelerine sıçradı Komşu ülkede başkent Atina yakınlarında başlayan iki ayrı orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı.. Polis, kundaklama şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı.

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İHA

Türkiye, geçtiğimiz haftadan bu yana farklı noktalardaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İzmir, Kahramanmaraş, Çanakkale, Mersin ve Muğla'da çıkan yangınlar, büyük korkuya neden oldu.

Ekipler canla başla müdahalelerini sürdürürken komşu ülkeden de alevler yükselmeye başladı.

Komşu ülkede 2 ayrı orman yangını

Yunanistan'ın başkenti Atina’ya 27 kilometre uzaklıktaki Kouvaras’ta ve 80 kilometre uzaklıktaki Loutraki yakınlarında orman yangını çıktı.

Kouvaras’taki yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek yerleşim bölgelerine sıçrarken, Kalyvia köyündeki atlar kamyonlarla tahliye edildi.

1 kişi gözaltında

Yunanistan İtfaiyesi Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler iki saat içinde 12 kilometreye kadar yayıldı." ifadelerini kullandı.

Polisin kundaklama şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına alındığı açıkladı.

Tatilciler tahliye ediliyor

Kouvaras’taki yangına 68 itfaiye arabası, 16 uçak ve yaklaşık 200 itfaiyecinin müdahale ettiği aktarıldı.

Loutraki yakınlarındaki yangın nedeniyle ise yaz kampındaki bin 200 çocuk ve rehabilitasyon merkezi sakinleri bölgeden tahliye edildi.

Bölgedeki otoyolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, tren seferleri kesintiye uğradı.

Yangına 19 itfaiye aracı, 7 uçak ve 59 itfaiyeciyle müdahale edildiği açıklandı.