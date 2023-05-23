Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması devam ediyor Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 12 bin seçmen, tercihlerini sandığa yansıtıyor. Başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda son tarih 24 Mayıs olarak belirlendi.

AA Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Adaylar, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kapsamda oy verme işleminin devam ettiği ülkeler arasında Yunanistan da yer alıyor. Yunanistan'daki seçmenler için sandıklar kuruldu Söz konusu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, seçimin ikinci turu için oylarını kullanmaya devam ediyor. Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu. 24 Mayıs'a kadar devam edecek Seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek. Ülkedeki seçmen sayısı Yunanistan'da 11 bin 714 kayıtlı seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 12,7 katılım sağlanmıştı. Gözden Kaçmasın Fransa'da seçmenler, ikinci tur oylamaya yoğun ilgi gösteriyor Haberin Detayları Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı Haberin Detayları