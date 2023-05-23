Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması devam ediyor
AA

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Adaylar, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Bu kapsamda oy verme işleminin devam ettiği ülkeler arasında da yer alıyor.

Yunanistan'daki seçmenler için sandıklar kuruldu

Söz konusu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, seçimin ikinci turu için oylarını kullanmaya devam ediyor.

Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

24 Mayıs'a kadar devam edecek

Seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Ülkedeki seçmen sayısı

Yunanistan'da 11 bin 714 kayıtlı seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 12,7 katılım sağlanmıştı.

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