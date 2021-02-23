Yunanistan'da doktorlar düşük maaşları protesto etti

Yunanistan'da doktorlar düşük maaşları protesto etti

Düşük maaş ve yetersiz personel sayısının protesto edildiği Atina'da, sağlık çalışanları 24 saatlik grev yaptı.

Yunanistan’da, koronavirüs salgının gölgesinde fazla mesai yapan doktorlar, seslerini duyurabilmek için greve gitti.

Atina’da düşük maaşlar ve kısıtlı personel sayısı nedeni ile Hastane Doktorları Sendikası (OENGE) tarafından 24 saatlik grev ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı önünde toplanan doktorlar ve sağlık personeli, koronavirüs salgını süresi boyunca yoğun çalışma tempolarına dikkat çekti.

KADRO TALEP ETTİLER

Hastanelere toplu personel istihdamı yapılmasını isteyen göstericiler, geçici olarak görevlendirilen personelin kadroya alınmasını talep etti.

YOĞUN BAKIMLAR YETERSİZ

Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bakım ünitelerinin sayısını artırmak için girişimde bulunmadığını ifade etti.

Ayrıca bakanlık, sağlık personellerini koronavirüse karşı korumak için yeterli önlemleri almamakla suçlandı.

ORTALAMA MAAŞLARI 1100 EURO

Barışçıl olarak yapılan gösteriler sırasında, güvenlik güçleri hazır bulundu.

Yunanistan'da devlet hastanesinde çalışan doktorların ortalama maaşları 1100 euro olarak biliniyor.