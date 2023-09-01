Yunanistan'da düzensiz göçmenlerin yangın mücadelesi Ülkeyi etkisi altına alan yangınların etkisi devam ederken 18 düzensiz göçmen yangınlarda hayatını kaybetti. Öte yandan 30 kişilik düzensiz göçmen grubu ise polis ekiplerine teslim edildi.

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AA

Yunanistan 14 gündür yangınlarla mücadele ediyor...

Ülkeyi etkisi altına alan, Dedeağaç ve Meriç'te şiddetini artıran orman yangınlarında binlerce hektar alan yok oldu.

Günlerce şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemeyen ve geniş bir alana yayılan alevlere müdahale, bu kez de yoğun duman yüzünden yapılamıyor.

Yunanistan'da hayatı durma noktasına getiren yangınlar bir diğer yandan da Avrupa'ya geçme hazırlığındaki düzensiz göçmenlere de zor anlar yaşattı.

Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Dadia'da orman yangını nedeniyle mahsur kaldı.

Göçmenler arada kaldı

İtfaiye ekiplerinin tespit ettiği biri Iraklı, biri Lübnanlı, diğerleri Suriyeli yaklaşık 30 kişilik düzensiz göçmen grubu, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Konuya ilişkin konuşan düzensiz göçmen Muhammed Süryan, Yunanistan'dan Almanya'ya geçmeyi planladıklarını ancak yangınlar başlayınca geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Süryan, başka düzensiz göçmenlerin de yangın bölgesinde bulunduğunu belirterek, onların akıbetinin ne olduğunu ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi.

Yangınlarda 21 kişi ölmüştü

Yunanistan'da Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

Düzensiz göçmene ait olduğu sanılan başka bir cesedin 25 Ağustos'ta Dadia ormanlık alanında bulunmasıyla yangınlarda ölenlerin sayısı 21'e yükselmişti.