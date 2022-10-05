Atina’da maaşlarında artış yapılmasını isteyen emekliler eylem yaptı. Başkanlık binasına yürüyen eylemciler, en düşük emekli maaşının 650 euro olmasını istedi.

Yunanistan’da dış politikadaki saldırgan tutum devam ederken, içeride hayat pahalılığı sorunu vatandaşların canını sıkmaya devam ediyor…

Başkent Atina’da, maaşlarında artış talep eden emekliler parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde pankartlar ve afişler taşıyan emekliler, buradan Başkanlık binasına yürüdü.

Maaşlar 384 eurodan 650 euroya çıksın

AA’nın haberine göre; emeklilerin taleplerinin başından, en düşük emekli maaşının 384 eurodan 650 euroya çıkarılması geldi.

Yunanistan'da emekliler, maaş eylemi yaptı VİDEO



‘Hiçbir savaşa müdahil olunmasın’ çağrısı

Ayrıca sağlık sisteminin güçlendirilmesi için devlet hastanelerine ek personel alımı yapılması ve ülke olarak insani yardım dışında hiçbir savaşa müdahil olunmaması gibi talepler de dile getirildi.



