Yunanistan'da emekliler tarafından gösteri düzenlendi.
Gelirlerinin artırılmasını isteyenler, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebinde de bulundu.
Gösteride, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek mesajı da verildi.
Başkent Atina'da toplanan yaklaşık 15 bin emekli, Çalışma Bakanlığı'na yürüdü.
Emekliler taleplerini sıraladı
Emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılmasını isteyen emekliler, en düşük emekli maaşının asgari ücretin en az yüzde 80'i kadar olmasını talep etti.
Emekliler, 2009'da ülkede başlayan ekonomik kriz sonucu uygulanan kemer sıkma politikaları kapsamında emekli maaşlarından kaldırılan iki aylık ikramiye uygulamasının tekrar geri getirilmesini istedi.
Filistin'e özgürlük istediler
Yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak Filistin'e destek mesajı gönderdi.
Eyleme katılanlar ayrıca sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesini talep etti.
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