Yunanistan'da flamingoların ölüm nedeni belli oldu: Elektrik kabloları Elektrik kablolarına takılan flamingolar yaşamını yitirdi. Yetkililere, "Kabloları yer altına alın" çağrısı yapıldı.

AA

Yunanistan, hayatını kaybeden onlarca flamingoyla konuşuluyor.

Ülkenin güneyindeki Messolongi'deki flamingoların ölüm nedeni belli oldu.

Kuş bilimci Nikolaos Nulas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turlida gölü çevresinde binlerce flamingonun yaşadığını belirtti.

Elektrik akımına kapıldılar

Bunlardan onlarcasının, Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (DEDDİE) ait kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığını kaydetti.

Kabloların yer altına alınması gerektiğini vurgulayan Nulas, "Bu hafta da pelikanlar ve beyaz leylekler elektrik akımına kapılarak can verdi." dedi.

Nulas, bölgede gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer olayların yaşanacağı uyarısında bulundu.

Daha önce de yaşandı

Binlerce flamingo ve diğer kuş türlerinin yaşadığı Messolongi kenti yakınlarındaki Turlida gölü çevresinde 13 Temmuz'da onlarca ölü flamingo bulunmuştu.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.