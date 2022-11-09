Yunanistan'da grev, olaylara sahne oldu

Grev, ülkede ortalığı birbirine kattı. Eyleme katılanlarla güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken, Devlet Memurları Konfederasyonu "Çalışanlar, evleri boğan fiyatlara karşı mücadele ediyor" dedi.

Yunanistan'da grevler bitmek bilmiyor.

Sağlık çalışanlarının ardından bu kez de işçi ve memur sendikaları 24 saatlik genel greve gitti.

Hayat pahalılığı protestosunda ortalık karıştı

Grev, artan fiyatlar ve hayat pahalılığına dikkat çekmek üzere düzenlendi. Gösteri yürüyüşü sırasında olaylar çıktı. Göstericiler güvenlik güçlerine molotofkokteyli attı.

Ülkedeki havacılık yetkilileri, hava trafik kontrolörlerinin ve sivil havacılık çalışanlarının her şeye rağmen greve katılmayacağını duyurdu.

Yunan sendikalarının talebi

Kathimeri'nin haberine göre, Atina toplu taşıma sendikaları, grevde olacakları saatleri uzattıklarını söyledi.

Yunan sendikaları, daha düşük vergiler ve maaşlı işçiler için ayda 700 euronun biraz üzerinde olan asgari ücrette artış talep ediyor.

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"Çalışanlar, evleri boğan yüksek fiyatlara karşı mücadele ediyor"

Devlet Memurları Konfederasyonu (ADEDY), "Ülkemizin gerek kamu gerekse özel sektör çalışanları, evleri ve vatandaşları boğan yüksek fiyatlara karşı mücadele ediyor." dedi.

Açıklamada, yüksek fiyatlı enerji, yakıt ve temel ürünlerin maliyetinin işçi maaşlarını azalttığına dikkat çekildi.

Hayat durma noktasına geldi

Atina'da, metrolar ve otobüsler, çarşamba günü tüm gün hizmetleri askıya aldı. Taksiler, sabah 6'dan perşembe sabahına kadar çalışmayacak.

Yunan adalarına giden feribotların, çarşamba gece yarısına kadar limanlarda bağlı kalması kararlaştırıldı.