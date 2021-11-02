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- Yunanistan’da günlük vaka sayılarında rekor artış
Yunanistan’da günlük vaka sayılarında rekor artış
- İHA
- 02.11.2021 - 20:43
Yunanistan’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı son iki gündür salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Yunanistan’da son 24 saatte 6 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 754 bin 451’e ulaştı.
2 GÜN ART ARDA REKOR SAYI
Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 16 bin 50’ye ulaştı.
Yunanistan'da dün ise 5 bin 449 vaka tespit edilmiş, 52 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Ülke genelinde 434 kişinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarılarak, söz konusu hastaların 370’inin aşısız veya en az bir doz aşılı olduğu, 64’ünün ise tamamen aşılı olduğu ifade edildi.
Yunan hükümet, artan Covid-19 vakalarından endişe duyarken, salgının 4’üncü dalgası ile başa çıkmanın yollarını arıyor.