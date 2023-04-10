Yunanistan'da hakem skandalı: Uçakta sarhoş olup kavga çıkardı Yunanistan'da AEK ile Aris arasında oynanan maçı yönetmesi için Atina'ya gelmesi beklenen Polonyalı hakem Pawel Raczkowski ve yardımcıları uçakta sarhoş oldu, olay çıkardı. Yaşananların ardından hakemler kayıplara karıştı.

ensonhaber.com Yunanistan'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren AEK, Aris ile karşı karşıya gelecekti. Atina'ya giderken uçakta sarhoş oldular Karşılaşmayı yönetmek için Varşova'dan Atina'ya seyahat eden Polonyalı hakem Pawel Raczkowski ve yardımcıları uçakta sarhoş oldu. Raczkowski ve yardımcıları daha sonra uçakta olay çıkardı ve kendilerine tepki gösteren yolculara saldırdılar. Görevden alındılar: Maçı Yunan hakemler yönetti Yaşanan skandalın ardından Yunanistan'da Merkez Hakem Kurulu'nu yöneten eski İngiliz hakem Steve Bennett, olayın ardından yaptığı açıklamada, Polonyalı hakem dörtlüsünü görevden aldıklarını duyurdu. AEK ile Aris arasında oynanan maçı ise Yunan hakemler yönetirken, sarhoş hakemler kayıplara karıştı. Karşılaşma AEK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.