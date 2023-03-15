Yunanistan'da halkın yüzde 46,8'i, tren kazasında hükümeti suçlu buluyor Ankete katılanlar, Miçotakis hükümetini kazanın sorumlusu olarak gösterdi. Basın çalışanları da iş bırakma kararı aldı.

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kazada 57 can kaybı yaşandı.

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Ülkede yapılan ankete yansıyan verilere göre, halkın önemli bir bölümü ölümcül kaza da hükümetin sorumluluğu olduğunu düşünüyor.

Halkın önemli kesimi hükümeti sorumlu tuttu

Son kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 46,8'inin, önceki hükümetlerin yanı sıra mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini de suçladığını gösteriyor.

Yalnızca yüzde 13'lük kesim, görevdeki hükümetin birincil sorumlu olduğuna inanıyor.

Yüzde 8,8 istasyon şefini sorumlu bulurken, yüzde 8,5 Ulaştırma Bakanlığı ve istifa eden Karamanlis'i sorumlu buluyor.

Basın çalışanlarından grev

Öte yandan, Yunanistan'da basın mensupları, 28 Şubat'ta ülkede yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle greve gitti.

Bugün basın mensuplarının aldığı grev kararı çerçevesinde haber bültenleri yayınlanmazken, gazete çalışanları da bir günlüğüne iş bıraktı.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da tren kazasında sorumluların bulunması istemiyle yarın 24 saatlik grev ve başkent Atina'da eylem kararı aldı.

Bu grev kararına destek veren basın mensupları, yarınki grev ve eylemi haberleştirebilmek için çalışmak istemeleri nedeniyle, greve bugün katıldı.

Ölümcül tren kazası

28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.