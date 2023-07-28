Yunanistan'da havaya uçan mühimmat deposundan sonra başlayan tartışmalar Türkiye'ye karşı uluslararası hukuka aykırı şekilde adaları cephaneliğe çeviren Yunanistan'da, NATO standartlarında olduğu iddia edilen bir mühimmat deposunun orman yangınlarında havaya uçması, iç kamuoyunda eleştiri oklarını Miçotakis hükümetine çevirdi.

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ensonhaber.com

Akdeniz havzası orman yangınlarına teslim...

Yunanistan, bu yangınlardan en çok etkilenen ülkelerden biri...

Başta Rodos ve çevresindeki adalar olmak üzere anakarada da etkili olan orman yangınları Yunan ordusuna ait bir cephaneliğin havaya uçması ile farklı bir boyut kazandı.

Yunan ordusuna ait mühimmat deposu yangında patladı

Yangınlara yeterli müdahale yapamayan Yunan yönetiminin iç kamuoyunu rahatlatmak için yangınlarda Türkiye'nin parmağı olduğu iftiraları Yunan medyasında yer almaya başladıktan sonra Volos'ta bulunan Nea Aghialos kasabasında dün şiddetli bir patlama yaşandı.

2 kilometre ötedeki yapılarda bile camların kırılmasına neden olan bu şiddetli patlamanın ardından kafaları kurcalayan onlarca soru kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Yunanistan'ın silahlanma politikaları sorgulanmaya başladı

Yıllar boyunca Türkiye'ye karşı, başta Lozan Barış Antlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmaları çiğneyerek adaları silahlandıran Yunan yönetiminin bu politikaları yeniden tartışmaya açıldı.

Adaları mühimmat ve silahlarla kanunsuz bir şekilde donatan Yunan yönetiminin bu politikaları Yunan medyasında sorgulanmaya başlandı.

"NATO standartlarında depo nasıl patlar?"

NATO standartlarında inşa edildiği belirtilen, çelik kapılı yer altı cephaneliklerinin nasıl yangın nedeniyle patlamış olabileceği soruları gazete manşetlerini süslerken, hükümet eleştiri oklarının hedefi oldu.

"Hükümetin yıkıcı beceriksizliği"

Yunan medyasında "Hükümet askeri üssü bile koruyamıyor" "Hükümetin yıkıcı beceriksizliği" manşetleri dikkat çekti.

"Miçotakis şimdi de silahlı kuvvetlere felaket getirdi"

Gazete haberlerinde, "Stratejik önemde üs yandı. Miçotakis önce ormanları, malı mülkü ve insanları koruyamadı, şimdi de silahlı kuvvetlere felaket getirdi." yorumları yapıldı.