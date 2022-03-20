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    Yunanistan'da ırkçılığa ve savaşa karşı eylem yapıldı

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ırkçılık ve savaş karşıtı eylem düzenlendi.
    • AA
    • 20.03.2022 - 02:09
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    Yunanistan'da ırkçılığa ve savaşa karşı eylem yapıldı

    Sivil toplum kuruluşu üyeleri, sol grup mensupları ve Ukraynalı göçmenler, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla başkent Atina'da bir araya geldi.

    IRKÇILIĞA KARŞI SLOGAN ATILDI

    Eylemde, ırkçılığa karşı sloganlar atarak, sınırların ayrım yapılmaksızın tüm mülteciler için açılması istendi.

    Yunanistan da ırkçılığa ve savaşa karşı eylem yapıldı #1

    "SAVAŞA HAYIR" DEDİLER

    Ukrayna'daki savaşa da dikkati çeken eylemciler "Savaşa Hayır" sloganları attı.

    Omonya Meydanı'nda başlayan eylem, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyüş ile son buldu.

    Yunanistan da ırkçılığa ve savaşa karşı eylem yapıldı #2

    ULUSLARARASI TOPLUMDAN DESTEK İSTENDİ

    Sintagma Meydanı'nda toplanan Ukraynalılar ise Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için uluslararası toplumdan destek istedi.

    Yunanistan da ırkçılığa ve savaşa karşı eylem yapıldı #3

    Yunanistan da ırkçılığa ve savaşa karşı eylem yapıldı #4

    Yunanistan da ırkçılığa ve savaşa karşı eylem yapıldı #5

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