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    Yunanistan’da, koronavirüs kısıtlamalarını artırma kararı aldı

    Omicron varyantının yayılma hızına dikkat çeken Sağlık Bakanı Plevris, yeni kısıtlamalar hakkında bilgi verdi. Maske kullanımının hem iç hem dış mekanlarda zorunlu olacağının üzerinde duruldu.
    • AA
    • 23.12.2021 - 14:02
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    Yunanistan’da, koronavirüs kısıtlamalarını artırma kararı aldı

    Yunanistan, koronavirüse yönelik tedbirleri artırma kararı aldı. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yarından itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.

    Omicron varyantındaki yayılma hızına dikkat çeken Bakan Plevris hem iç hem dış mekanlarda maske kullanımının zorunlu olacağını kaydetti.

    YÜKSEK KORUMALI MASKELER KULLANILACAK

    Plevris, market ve toplu taşıma araçlarında ise çift maske veya yüksek koruma sağlayan KN 95 tipi özel maske kullanılacağını belirtti.

    Yunanistan’da, koronavirüs kısıtlamalarını artırma kararı aldı #1

    BELEDİYELERİN ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLECEK

    Belediyeler tarafından kamusal alanda düzenlenmesi planlanan eğlenceye yönelik etkinliklerin iptal edileceğini bildiren Plevris, tüm sosyal etkinlikler öncesinde de etkinliğe katılacak kişilerin test yaptırmasının tavsiye edildiğini ifade etti. Plevris, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden koronavirüs testi istendiğini hatırlattı.

    KISITLAMALAR 3 OCAK’A KADAR GEÇERLİ

    Ayrıca, ziyaretçilerin Yunanistan'a gelişlerinin 2'nci ve 4'üncü günlerinde tekrar test yapılmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

    Plevris, söz konusu kısıtlamaların 3 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacağını belirtti.

    manlar ve yetkililerin yapacağı değerlendirmelerin ardından, 3 Ocak 2022 sonrasında yeni kısıtlamaların da gelebileceğini bildirdi.

    Yunanistan’da, koronavirüs kısıtlamalarını artırma kararı aldı #2

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