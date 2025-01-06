Yunanistan'da Kostas Simitis öldü: 4 günlük yas ilan edildi

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

Tören, başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

4 GÜNLÜK YAS

Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

Sabah saatlerinde ambulansla hastaneye götürülen Simitis'in hastaneye vardığında öldüğü tespit edilmişti.

1936 doğumlu Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.