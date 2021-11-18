Yunanistan'da metro ve tramvay çalışanlarından 24 saatlik grev

Çalışanlar, meslektaşlarının kaza sonucu yaşamını yitirmesine tepki göstermek için iş bıraktı.

Yunanistan'da raylı sistem çalışanları grev kararı aldı.

Ülkede metro, hafif metro ve tramvay görevlileri, bir meslektaşlarının 16 Kasım'daki iş kazasında hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

24 SAAT İŞ BIRAKMA KARARI

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Raylı Sistem çalışanları sendikalarının ortak açıklamasında, 24 saatlik grev ilan edildi.

Açıklamada, çalışanlar, iş kazalarının önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"

Çalışanların, hayatını kaybeden meslektaşıyla vedalaşmak istedikleri belirtilen açıklamada, "Kazanın nedenlerinin aydınlatılarak sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.

RAYLARIN BAKIMINDA GÖREVLİ ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ

16 Kasım'daki kazada rayların bakımında görev yapan özel bir araç, frenindeki arıza sonucu, yolcu taşımayan bir hafif metro ile çarpışmış, kaza sonucu 41 yaşında bir çalışan hayatını kaybetmişti.