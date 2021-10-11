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    Yunanistan'da öğretmen ve öğrenciler gösteri düzenledi

    Atina'da 24 saatlik grev kararı alan öğretmenler, performans değerlendirmesine tepki gösterdi. Öğrenciler de protestoya katıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.10.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 17:02
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    Yunanistan'da öğretmen ve öğrenciler gösteri düzenledi

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, öğretmenler ve öğrenciler sokaklara döküldü.

    Gösteride, eğitim sistemi ve öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulaması protesto edildi.

    ATİNA GÖSTERİYE SAHNE OLDU

    24 saatlik grev kararı alan protestocular, Eğitim Bakanlığı'nın iç ve dış değerlendirme prosedürleriyle "devlet okullarının tasfiyesini" hedeflediğini öne sürdü.

    Ayrıca bakanlığı diyaloğu reddetmekle suçlayan protestocular, "öğretmenlerin önerisi yok" şeklinde yanıt verdiklerini belirttiği ilgili kurumu "yalan söylemekle" suçladı.

    Yunanistan'da öğretmen ve öğrenciler gösteri düzenledi ViDEO

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    ÖĞRETMENLERDEN DEĞERLENDİRME TEPKİSİ

    Öğretmenler, performans değerlendirmesinin okulların "iyi" ve "kötü" olarak sınıflandırılmasına yol açtığını söyledi.

    Meşale yakan öğretmen ve öğrenciler, yürüyüş sırasında tepki pankartları da taşıdı.

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