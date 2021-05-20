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Yunanistan'da orman yangını
Korint şehrindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yaklaşık 300 kişi tahliye edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için mücadele ettiği belirtildi.
- REUTERS
- 20.05.2021 - 10:13
- Güncelleme : 20.05.2021 - 10:32
Yunanistan'ın Korint şehrindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgedeki köyler tahliye edilirken, ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan harekete geçti.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
180'den fazla itfaiyeci, 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve 3 helikopterle birlikte yangına müdahale etti.
Çarşamba gecesi başkent Atina'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan Mora Yardımadası'ndaki bir tatil beldesinde çıkan yangında, hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.
Yunanistan'da orman yangını ViDEO
YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Önlem amaçlı Gerania dağlarındaki 6 köy ve 2 manastırın boşaltılması emri verildi.
Yunan polis sözcüsü Theodoros Chronopoulos, "Yaklaşık 300 kişi tahliye edildi." dedi.