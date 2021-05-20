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Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'da orman yangını

Korint şehrindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yaklaşık 300 kişi tahliye edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için mücadele ettiği belirtildi.