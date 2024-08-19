Yunanistan'da orman yangınlarından sonra 80 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı Atina yakınlarındaki Glika Nera bölgesinde kasten 4 yangın çıkardığı gerekçesiyle 80 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA

Türkiye gibi komşu Yunanistan da uzun süredir orman yangınları ile mücadele ediyor.

Başkent atina yakınlarında başlayan ve günler sonra kontrol altına alınan yangınların şokunu henüz üzerinden atamayan Yunan halkı, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmayı takip ediyor.

80 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Glika Nera bölgesinde kasten 4 yangın çıkardığı gerekçesiyle 80 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, söz konusu kişinin, 11 Ağustos'ta art arda meydana gelen yangınlarla ilgili gözaltına alındığı belirtilirken, zanlının yarın savcılığa ifade vereceği kaydedildi.

ARACINDAN BOŞ BENZİN BİDONLARI ÇIKTI

Söz konusu tarihte Glika Nera'da 4 yangın çıkardığı belirlenen 80 yaşındaki zanlının aracında da boş benzin bidonları bulundu.

Güvenlik kamera kayıtlarında, zanlı, yanıcı maddeleri kuru otlara atarken görülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)