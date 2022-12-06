Yunanistan'da polis tarafından vurulan çocuk için protestolar sürüyor

Yunanistan'da polis tarafından vurulan çocuk için protestolar sürüyor

Benzinlikten ödeme yapmadan kaçan 16 yaşındaki Roman çocuk, polis tarafından kafasından vuruldu. Çocuğun durumu ciddiyetini korurken, ülkede protestolar giderek artıyor.

Yunanistan'ın en büyük kentlerinden biri olan Selanik'te dehşet bir olay yaşandı.

Benzinlikte ödeme yapmadan ilerleyen 16 yaşındaki Roman çocuğun peşine polis düştü.

Roman çocuk kaçmaya devam edince, Yunan polisi tarafından kafasından vuruldu.

Roman çocuğun vurulmasının ardından bölgede protestolar başladı.

Hastanede tedavi gören 16 yaşındaki çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis görevden uzaklaştırıldı

Çocuğu kafasından vurduğu belirtilen polis memuru, görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Olayın ardından Selanik'in merkez bölgelerinde, yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in aktardığına göre eylem, solcu ve anarşist gruplar tarafından organize edildi.

Yunanistan'da polis tarafından vurulan çocuk için protestolar sürüyor VİDEO



Güvenlik güçlerine motolofkokteylli saldırı

Habere göre polisin çocuğu vurmasına tepki olarak düzenlenen yürüyüşte bazı protestocular, mağazaların camlarını indirdi ve güvenlik güçlerine molotofkokteyli attı. Polisin de biber gazı ve ses bombaları kullandığı belirtildi. Protestolarda kimsenin yaralanmadığı veya gözaltına alınmadığı bildirildi.

Polisler biber gazı ve ses bombası kullandı

Protestodan daha önce de yüzlerce Roman, çocuğun tedavi gördüğü hastanenin dışındaki anayolu bloke ederek çöp kutularını ateşe verdi. Polis, kendilerine şişe atılınca bu grubu da dağıtmak için biber gazı ve ses bombaları kullandı.

"Onları Roman oldukları için vurdular"

Başkent Atina'da da yüzlerce kişi, barışçıl bir eylem düzenleyerek, "Onları Roman oldukları için vurdular" yazılı bir pankart açtı.