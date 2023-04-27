Yunanistan'da resim sergisine müdahale eden ırkçı gruba soruşturma başlatıldı Selanik’te Kuzey Makedonyalı sanatçı Sergej Andreevski’nin açtığı sergiye, ırkçı parti Altın Şafak sempatizanları müdahale etti. Saldırıya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

AA

Kuzey Makedonyalı sanatçı Sergej Andreevski, Yunanistan'ın Selanik kentinde resim sergisi açtı.

Ancak sergiye ırkçı parti Altın Şafak sempatizanları müdahale etti.

Buna göre saldırganlar, resim sergisini düzenleyenlere zorla eserleri duvardan indirtip sergiye geçişi engellemek için salonun girişine kırmızı bant çekti.

Saldırganların kimlikleri belirlenecek

Tepki gören saldırı üzerine savcılık, soruşturma başlattı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, öncelikle saldırganların kimlikleri belirlenecek, sonrasında hukuki işlemler devreye girecek.

Soruşturma için Yunan Polis Teşkilatına bağlı Irkçı Şiddetle Mücadele Birimi görevlendirilirken, bu kapsamda sergiyi düzenleyenler ve olay sırasında orada bulunanların ifadesine başvurulacak.

Kuzey Makedonya, yetkililerle temasa geçti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da olay yerine polis çağrıldığı ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

Olayla ilgili Kuzey Makedonya’nın Selanik Başkonsolosluğu, Atina Büyükelçiliği ve Yunanistan yetkili makamlarıyla temasa geçildiği aktarılan açıklamada, "Yunanistan’ın Üsküp Büyükelçisi Sofia Filippidu, bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Komşumuzdan faillerin ortaya çıkarılması ve yargılanması noktasında alınacak önlemler hakkında resmi beklentiler iletilecek." ifadesi kullanıldı.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.