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    Yunanistan'da Rus turistler için vizeler kaldırılsın teklifi

    Yunanistan'da Rus turistler için vizeler kaldırılsın teklifi

    Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını fırsata çevirmeye çalışan Yunanistan'da Rus turistlerle ilgili öneride bulunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 09:09
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    Rus turistlerin daha önce olduğu gibi bu yıl da tatillerini Türkiye'de geçirmek istediği bir dönemde, Moskova yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması getirdi.

    Turizm yetkilileri, 45 günlük uçuş yasağının 1 milyon turist kaybı anlamına geldiğini söyledi.

    Yunanistan ise Rusya'nın seyahat kısıtlamasını fırsata dönüştürmek istiyor.

    "RUS TURİSTLER İÇİN ZORUNLU VİZE KALDIRILMALI"

    Alternatif Yol Partisi lideri Notias Marias, ülkesine gelecek turistlerin sayısında artış için Rus turistlere yönelik vizenin kaldırılmasını önerdi.

    Marias, "Yunanistan, Rus turistler için zorunlu vizeyi kaldırmalı ve ülkemize girişlerini sadece pasaport ibrazıyla ve tabii ki sağlık protokolleri şartlarına uygunluk kuralına göre kabul etmelidir." diye konuştu.

    Yunanistan da Rus turistler için vizeler kaldırılsın teklifi #1

    "RUSLAR, YUNANİSTAN'A GELECEK"

    Yunan siyasetçi, seyahat kısıtlamasının milyonlarca Rus turisti Yunanistan'a yönlendireceğini savundu.

    Ancak, Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis daha önce yaptığı açıklamada, mevcut uygulamayı tüm turistler için sürdüreceklerini belirtmişti.

    Buna göre, Atina yönetimi, haftada 4 bin turisti kabul edecek. Turistler, Yunanistan'a giriş yapmalarının ardından karantinaya alınacak.

    Yunanistan da Rus turistler için vizeler kaldırılsın teklifi #2

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