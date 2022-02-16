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    Yunanistan'da sağlık çalışanları gösteri yaptı

    Gösteride 8 bin sağlıkçı için süresiz sözleşme yapılması talebinde bulunuldu.
    • AA
    • 16.02.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 17:42
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    Yunanistan'da sağlık çalışanları gösteri yaptı

    Atina, sağlık çalışanlarının protestosuna sahne oldu.

    Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), süreli sözleşme ile çalışan sağlıkçılara süresiz sözleşme yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

    SÜRESİZ SÖZLEŞME TALEBİ

    Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetten, sözleşmeleri 31 Mart'ta sona eren yaklaşık 8 bin çalışan için süresiz sözleşme yapılmasını talep etti.

    ÖNLÜKLERİNİ YAKTILAR

    Bazı göstericiler, sektörde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için önlüklerini yaktı.

    Gün içerisinde üç saatlik iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara, koronavirüs aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olmasına karşı çıkan eylemciler de destek verdi.

    Yunanistan'da sağlık çalışanları gösteri yaptı ViDEO


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